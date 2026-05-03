Polémica por aparición de Emilio Tapia en Festival Vallenato, mientras crecen alertas en contratación pública

La reaparición de Emilio Tapia en fiesta del Festival Vallenato en Valledupar ha vuelto a encender la llama del debate sobre la corrupción y la justicia en Colombia. Esto se conoció tras una publicación de la periodista Johana Fuentes, en su cuenta de X donde se lo ve saludando a políticos y personas influyentes. Esa situación hace preguntas sobre la falta de sanción social en casos de corrupción que aún inunda al país. “Varios lo tratan como si nada hubiera pasado”, escribió Fuentes. Según ella, Tapia fue invitado por su pareja a ese evento.

Antes de ello, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, había publicado un aviso sobre un posible regreso del empresario a la escena de la contratación pública, donde, según ella, hay estructuras que parecen estar tratando de infiltrarse a través de consorcios. No tardaron en llegar las críticas desde todos los rincones de la política. La expresidenciable Vicky Dávila dijo que este caso muestra un problema fundamental: “Los corruptos en Colombia saben que aquí no les pasa nada”. Sergio Fajardo encaró la misma crítica: “Roban, les dan migajas, y siguen robando sin que nadie los haga pagar”. Le puede interesar: Jueza que dejó libre a Emilio Tapia irá a juicio disciplinario por presunto prevaricato

Un historial que pesa mucho