El exjugador del Deportivo Independiente Medellín y goleador de la Selección Colombia, Iván René Valenciano, entregó un parte de tranquilidad sobre su estado de salud. El exdelantero, que tuvo una descompensación física antes de abordar un avión hacia Barranquilla, confirmó que ya está fuera de peligro.

“Quiero agradecerle primeramente a Dios por tenerme con vida e ir recuperando mi salud poco a poco. Agradezco a mi familia, amigos y todos los que me llamaron y escribieron para mostrarme su afecto y cariño. Así también, al personal de la clínica Universitaria Colombia Colsanitas, si no hubiese sido por su atención, seguramente no estuviéramos acá”, dijo “El Bombardero” en un video publicado en sus redes sociales.

Esta es la primera aparición pública del exjugador del DIM y el Junior de Barranquilla luego de que el 13 de septiembre sufriera un desamayo en el aeropuerto el Dorado de Bogotá, antes de despegar hacia Barranquilla.

El Bombardero fue atendido por el personal de la aeronave y, posteriormente, le realizaron exámenes médicos, entre ellos un electrocardiograma.

“Espero verles muy pronto, ojalá cuanto antes, y si no, cuando Dios lo decida”, dijo el exjugador

El centro médico había emitido un comunicado el pasado sábado 17 de septiembre en el que indicaron que el exjugador tuvo una complicación por hipertensión arterial.

“Tras ser evaluado por los profesionales de salud del Servicio de Urgencias, se descartó síndrome coronario agudo y tromboembolismo pulmonar. Las evaluaciones reportaron, en cambio, hallazgos de hipertensión arterial, por lo cual se encuentra en estudios complementarios”, había dicho la clínica.