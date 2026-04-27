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Hora y dónde ver los duelos de Paisas ante Caimanes del Llano este martes y miércoles por la Liga Profesional de Baloncesto

Los dirigidos por Juan Manuel Nardini viajaron a Villavicencio motivados por la doble victoria ante Motilones en el Iván de Bedout.

  • Paisas logró dos importantes victorias en el Iván de Bedout ante Motilones. Andrés Millán (uniforme naranja) es una de las nuevas incorporaciones del equipo antioqueño. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Paisas logró dos importantes victorias en el Iván de Bedout ante Motilones. Andrés Millán (uniforme naranja) es una de las nuevas incorporaciones del equipo antioqueño. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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El quinteto de Paisas viajó a Villavicencio con la ilusión de seguir en su racha de triunfos en la Liga Profesional de Baloncesto, y así recuperar posiciones en la tabla que lidera Toros del Valle con 15 unidades, seguido de Caimanes y Paisas, con 13 cada uno.

Luego de vencer a Motilones en el Iván de Bedout, en el estreno del argentino Juan Manuel Nardini en dos juegos emocionantes y muy disputados, tanto, que el primero de ellos se fue a tiempo extra, tras la igualdad 80-80 en los cuatro tiempos, tras parciales de 23-18, 18-27, 21-18 y 18-17. En el tiempo extra Paisas fue más efectivo y lo ganó 11-6 para un resultado final de 91-86.

Luego, en el segundo juego, el quinteto antioqueño ganó 81-78 con parciales de 23-17, 16-18, 20-17 y 22-16. En ambos duelos disputados en el Iván de Bedout, el equipo contó con el aporte de Daivon Bailey quien aportó 28 y 29 puntos respectivamente, para ser elegido como el MVP.

Hay que recordar que, los duelos de esta competencia se pueden ver en director por Señal Colombia o por el Canal oficial de la DPB en Youtube. Paisas visita a Caimanes este martes y miércoles, los juegos están previstos para las 5:00 de la tarde, desde el coliseo Álvaro Mesa Amaya, en Villavicencio.

Estas dos victorias le permitieron a Paisas recuperar algunas casillas en la tabla de posiciones y por ello, ahora aparecen en el tercer lugar. En los duelos ante Motilones, además del estreno del entrenador, los antioqueños contaron con la presencia del colombiano Andrés Millán que llegó para reforzar la nómina nacional.

Sobre las dos victorias el entrenador argentino mencionó que, “son dos resultados importantes, valoro el esfuerzo del grupo en ambos compromisos por lograr la victoria, ahora me toca en medio de la competencia seguir con el proceso de conocer el grupo y que ellos vayan entendiendo lo que quiero con el juego”.

Además, Nardini mencionó que espera en Villavicencio tener un buen resultado para regresar a casa y contar de nuevo con el apoyo del público para los duelos en el Iván de Bedout, ya que con ese sexto elemento que los impulsa para alcanzar los triunfos.

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“Este escenario me parece hermoso, me encantó ver en los alrededores tantos coliseos, me sorprendió y el acompañamiento del público fue espectacular, son un gran impulso desde la tribuna y nos hace estar siempre atentos y activos en cada periodo”, concluyó Nardini.

Hay que recordar que los dos primeros equipos en la tabla de posiciones avanzan directamente a la semifinal, mientras que los puestos del tres al seis disputarán una serie de play offs para determinar los otros dos clasificados a la semifinal.

Paisas como actual bicampeón, sueña con alcanzar la tercera corona consecutiva en la Liga Profesional de Baloncesto.

Los duelos de esta competencia se pueden ver en director por Señal Colombia o por el Canal oficial de la DPB en Youtube. Los partidos de Paisas ante Caimanes serán este martes y miércoles, a las 5:00 de la tarde, desde el coliseo Álvaro Mesa Amaya, en Villavicencio.

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