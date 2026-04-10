Colombia apunta por su primera medalla en recurvo mixto en una Copa Mundo

Colombia cumple una destacada actuación en la Copa Mundo de tiro con arco que se celebra en Puebla, México, donde estará en la disputa de varios puestos de honor.

Entre las presentaciones memorables en este deporte, llama la atención la de Santiago Arcila e Isabella Martínez, quienes disputarán la medalla de bronce en recurvo mixto, un hecho histórico para el país.

El recorrido del equipo nacional inició con una sólida victoria 5-3 frente a Canadá. Luego, en octavos de final, triunfaron 5-4 ante los olímpicos mexicanos Ana Vázquez y Matías Grande.

En los cuartos, la dupla colombiana se impuso 6-2 sobre Eslovenia y en semifinales, contra China, los representantes criollos cayeron 5-3.

Ahora, por la presea de bronce, este domingo (12:18 p.m.), rivalizarán ante Turquía, que cuenta con el campeón olímpico Mete Gazoz.

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Por su parte, este viernes, en la modalidad de compuesto, Sara López y Alejandra Usquiano avanzaron a semifinales y buscarán su lugar en la gran final este sábado, abriendo la posibilidad de una final colombiana.

En la penúltima instancia, Sara se medirá a la mexicana Dafne Quintero, mientras que Usquiano se enfrentará a la estonia Lisell Jaatma.