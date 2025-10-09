x

Mariana Pajón y GW celebran en Barranquilla el Gran Fondito: deporte, familia e inspiración sobre ruedas

Después de su éxito en Medellín, Barranquilla será escenario del Gran Fondito de Mariana Pajón, un evento que celebra el deporte, la familia y los sueños que nacen sobre ruedas.

  Mariana Pajón y su Gran Fondito en su segunda edición, celebrado en 2024 en el Parque Norte de Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 8 horas
La ciudad de Barranquilla acogerá este sábado y domingo una nueva edición del Gran Fondito de Mariana Pajón, una experiencia deportiva que reúne a niñas y niños entre 2 y 14 años en competencias de bici, patines y running.

El evento recreo-deportivo busca promover a la vez la unión familiar, la diversión y los valores del deporte. Cada participante podrá sentir la emoción de cruzar la meta y recibir su medalla, recordando que todos los sueños comienzan con un primer impulso.

Le puede interesar: Mariana Pajón lanza programa para apoyar deportistas antioqueños rumbo a los Olímpicos de Los Ángeles

GW y Mariana Pajón: una alianza que pedalea por los sueños

En esta gran fiesta del deporte, GW, una de las marcas de bicicleta más importantes del país, acompaña una vez más a Mariana, la triple medallista olímpica de bicicrós que ha marcado historia en el ciclismo colombiano (18 títulos mundiales).

El Museo de Mariana Pajón: 30 años de historia sobre dos ruedas

Uno de los espacios más esperados del evento será el Museo de Mariana Pajón, diseñado por GW, que cada año revive los momentos más memorables de la campeona.

En esta edición, el museo adquiere un significado especial al conmemorar los 30 años de Mariana en el deporte, con una exhibición de medallas, bicicletas y recuerdos que narran una historia inspiradora para todas las generaciones.

“Estoy muy emocionada, voy a llevar las cosas más preciadas, las que guardo con más cariño para que la gente las pueda ver. Viviremos dos días bonitos, en los que las personas podrán estar más cerca de mi historia”, comentó Mariana Pajón, quien además se prepara para dar a luz a su primer hijo. En el certamen se espera la presencia de unos 2.000 participantes.

Utilidad para la vida