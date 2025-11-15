Gobernación de Antioquia anuncia becas para campeones de Juegos Intercolegiados

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, confirmó que, debido al incumplimiento por parte del Gobierno Nacional con los campeones de Juego Intercolegiados, su administración decidió cumplir el sueño de los medallistas y por eso serán becados.
Tradicionalmente los campeones de Juegos Intercolegiados han recibido becas de estudio, pero, en la edición 2025 los ganadores fueron sorprendidos con la noticia de que no iban a recibir becas, algo que frustró tanto a los atletas como a sus padres.
Ante esta situación el Gobernador de Antioquia, decidió cumplir el sueño de los 156 medallistas de la región en las justas y por ello, anunció que todos recibirán becas de estudio.