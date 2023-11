En la presente convocatoria no estaba en los planes del técnico Néstor Lorenzo, porque apenas viene de recuperarse de una lesión y ha jugado poco en la Fiorentina de Italia, pero lo incluyó ante la lesión de Santiago Arias. Es cierto que se pudo decidir por otros de mejor momento, pero el seleccionador sabe muy bien lo que le puede dar este defensor de 29 años de edad .

Yerry inició la Eliminatoria como titular, contra Venezuela y Chile. Sin embargo, ante la selección austral se lesionó y no pudo estar en la última doble jornada, en la que Colombia igualó 2-2 con Uruguay y 0-0 con Ecuador .

No ha sido la primera vez que Mina supera este tipo de lesiones, nunca ha tirado la toalla y se mantiene en la élite, hoy en la Fiorentina, después de pasar en Europa por el Barcelona y el Everton. Desde muy niño supera adversidades, jugaba al fútbol en canchas improvisadas con palos de madera, irregulares y llenas de huecos. Creció en el barrio La Arenera, de Guachené (Cauca). A veces jugaba con guayos viejos y rotos, otras con chanclas y si no había con qué lo hacía descalzo. Además del fútbol, siempre tuvo la convicción de trabajar por su familia y lo hizo en una plaza de mercado cargando pesados bultos de frutas y verduras. Por eso, sea titular o no, está preparado para cargar con la responsabilidad de vestir la tricolor.