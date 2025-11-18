x

Wílmar Roldán no dirigirá ningún partido de los cuadrangulares y posiblemente también se pierda la final

El experimentado árbitro no tendría designaciones en la recta decisiva de la Liga BetPlay ni en la final, inclusive si se llegan a ausentar los dos representantes antioqueños.

    Wílmar Roldán de 45 años ha anunciado que está cerca del retiro como árbitro profesional. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

18 de noviembre de 2025
bookmark

Sin aún comenzar los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II ya se conocería una de las grandes ausencias para la fiesta de fin de año. Se trata del árbitro mundialista Wílmar Roldán.

El juez antioqueño no tendría designaciones durante los cuadrangulares en donde ya clasificaron Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali en el grupo A; y Deportes Tolima, Fortaleza CEIF, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe en el grupo B.

La razón por la cual no tendría apariciones Roldán se debe a una lesión, así lo reveló el periodista Eduardo Luis en Deportes RCN. El árbitro se habría lesionado en el partido entre Cúcuta y Jaguares correspondiente a los cuadrangulares del Torneo BetPlay.

Según relató el reconocido periodista al medio radial, “en ese golpe, la rodilla llevó la peor parte. Hasta ahora, parece que es una distención y se perderá los cuadrangulares. Espera estar en las finales. Por fortuna no fue una rotura de ligamento”.

De acuerdo con la situación, Wilmar Roldán, quien ya ha venido anunciando la intención de retirarse del arbitraje, estaría enfocado en su recuperación para estar en el ramillete de candidatos a dirigir en la Copa Mundial de la Fifa del 2026.

¿Quién dirigirá en los cuadrangulares ante la ausencia de Wilmar Roldán?

Aunque ya la presencia de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín limitaba la presencia de Roldán en algunos partidos por ser un árbitro inscrito por Antioquia, aficionados esperaban que el juez de 45 años fuera designado para algún encuentro del grupo B donde no hay presencia de equipos paisas.

Para la primera fecha de los cuadrangulares, los árbitros vallunos Carlos Betancur y Luis Delgado dirigirán los partidos Fortaleza vs. Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe respectivamente.

Por otro lado, el bogotano Andrés Rojas será el encargado de impartir justicia en el partido Junior vs. Independiente Medellín y el bolivarense Carlos Ortega estará a cargo de Atlético Nacional vs. América de Cali.

Liga Betplay

