“Confiamos en la experiencia y la capacidad del profesor Jorge Fossati para asumir este gran desafío”, agregó Lozano, quien en 2022 contrató a Reynoso tras el alejamiento del argentino Ricardo Gareca.

El veterano entrenador uruguayo dirigió a la selección de su país durante la clasificatoria sudamericana para el Mundial de Alemania-2006, entre 2004 y 2005.

Fossati logró sacar a la selección charrúa de los últimos lugares de la tabla y pelear la repesca con Australia. Pero Uruguay quedó eliminado en penales.

En Perú aterrizó en 2023, donde sacó campeón del torneo local al popular Universitario de Deportes.

“Es cierto que Perú está último en las eliminatorias, pero, si no fuera que van seis cupos y medio al Mundial, era casi imposible, prácticamente una utopía; sin embargo, pienso que se puede, hay chance. No será fácil, pero tendremos la Copa América para trabajar mejor y eso me da mucha ilusión”, dijo Fossati en diálogo con “Las Voces de Fútbol” de su país.