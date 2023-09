Sin sus jugadores históricos ni futbolistas del medio local, el Uruguay de Bielsa incluirá en estos dos primeros partidos de las clasificatorias suramericanas (el martes visitará a Ecuador en Quito) a deportistas que superan por poco los 20 años, algunos de ellos sin pasado en el combinado.

El promedio de edad de los 25 convocados por el argentino para esta doble fecha es el más bajo desde 2015 (24,5 años) y por primera vez no habrá en el plantel jugadores que hayan participado en la conquista de la última Copa América ganada por Uruguay, en 2011.

El más veterano es el arquero Sergio Rochet, con 30 recién cumplidos, y el más joven el volante Cristian Olivera, de 21, que aún no ha tenido minutos en la selección mayor.

Sin sus referentes

El recambio generacional se acompaña de la salida de referentes. Las más polémicas fueron sin duda las del ‘Pistolero’ Luis Suárez y del ‘Matador’ Edinson Cavani.

La presencia o no de ambos delanteros en la lista de convocados (Cavani no podía jugar ante Chile por suspensión, pero sí ante Ecuador) fue motivo de intensa discusión en el medio futbolístico -no sólo uruguayo-, sobre todo desde que trascendió que Bielsa no los tendría en cuenta para esta doble fecha.

“Por supuesto que Suárez y Cavani tienen una jerarquía que los diferencia. Si explico los motivos de por qué convoco o no, se me plantearía la duda de explicar mis decisiones”, dijo el sábado pasado el entrenador rosarino en conferencia de prensa.

Uruguay tendrá además otras ausencias obligadas, por lesión, fundamentalmente Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, José María Giménez y Ronald Araújo, claves en la selección en su andamiaje anterior.