Nacional, con goles de Cardona y Román, venció a Magdalena, como visitante, luego de 21 años

Atlético Nacional, que venía de perder ante el líder Bucaramanga, resultado tras el cual el orientador Javier Galdolfi fue despedido del club antioqueño, ya suma 20 puntos y es cuarto en la Liga Betplay 2-2025.

  • Edwin Cardona fue uno de los autores de gol en la victoria contra Unión Magdalena. FOTO Esneyder Gutiérrez Cardona
    Edwin Cardona fue uno de los autores de gol en la victoria contra Unión Magdalena. FOTO Esneyder Gutiérrez Cardona
Redacción El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Tuvieron que pasar 21 años para que Atlético Nacional volviera a vencer, como visitante, a Unión Magdalena. Edwin Cardona, que volvió a ser inicialista, y Andrés Felipe Román, este último en tiempo de descuento, consiguieron los goles de la importante victoria.

Este domingo, en juego correspondiente a la fecha 12 de la Liga Betplay 2-2025, y en un momento complicado tras el fin de ciclo del estratega argentino Eduardo Galdolfi, el elenco verdolaga, con Diego Arias como técnico encargado, se impuso en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta 2-1.

Lea: ¿El técnico que necesita Nacional? Así juega Vicente Sánchez: otro de los candidatos

El último triunfo como visitante frente a ese rival fue en el viejo estadio Eduardo Santos el 13 de abril de 2004, como reseñó la cuenta en X “Orgullo Nacional”.

En el historial de ambos clubes, que data de 182 compromisos, el cuadro paisa triunfó en 87 oportunidades, empató en 45 y cayó 50 veces.

Esta vez, con lluvia y bajo una temperatura promedio de 32 grados centígrados, los hombres que dirigió el exfutbolista Arias, entre ellos Edwin Cardona, quien no era titular por Liga desde hacía seis partidos, sacaron jerarquía para lograr la victoria ante un complicado rival que van sin freno hacia el descenso.

Así fue el juego

En la primera llegada de peligro del juego y a favor del local, al minuto 24, David Ospina salvó a su equipo luego de una gran atajada tras remate de Ánderson Lerma.

Al 27’ fue el visitante el que perdonó por medio de Andrés Sarmiento tras centro, de tiro libre, de Cardona.

Si bien tuvo mayor posesión del balón (56%), Nacional no tuvo la claridad suficiente para hacer la diferencia en zona de ataque en la primera parte.

Pero en el periodo complementario, cuando el local generaba mayor peligro, su jugador Jimmy Congo perdió el esférico con Alfredo Morelos, quien con potencia picó en punta y luego asistió a Cardona, quien englobó el balón para enviarlo al fondo de la red (52’).

Fue el tanto 13 de Cardona en la temporada y el tercero en la actual Liga.

Al 61, Morelos devolvió mal la pelota, situación que aprovechó el delantero Ricardo Márquez que aprovechó la mala ubicación de los defensores, se zafó de la marca de William Tesillo y logró la igualdad.

Al 75’, el arquero Joaquín Mattalia ahogó el grito de gol de Morelos después de desviar al tiro de esquina su cabezazo.

Mientras que Román al 92’, luego de una buena jugada individual de Cándido, fue asistido por el juvenil Juan Manuel Renfijo, sacó un soberbio disparo imposible de atajar por Mattalia.

Nacional llegó a 20 puntos y era cuarto en la tabla de posiciones. Unión se quedó con 11 unidades.

Cabe resaltar que previo a este juego, y a través de una carta publicada en su cuenta de Instagram, Galdolfi se despidió de la hinchada de Nacional.

“Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo, descubriendo día a día y en cada rincón, dentro y fuera de Colombia, lo que significa la enorme pasión por este club”, dijo el estratega.

“Estoy convencido, que con mi cuerpo técnico, hemos estado a la altura en el desarrollo de nuestras funciones, forjando una identificación con los valores y la tradición futbolística del club. No tengo dudas que Nacional seguirá cosechando éxitos y engrandeciendo su enorme historia. Seguramente nos reencontraremos en el camino”, finalizó.

Le puede interesar: ¿Qué les dijo Javier Galdolfi a los hinchas en su despedida de Atlético Nacional?

En la próxima fecha Nacional recibirá el sábado 27 de septiembre Millonarios (8:30 p.m.), que derrotó este domingo 3-2 a Fortaleza; mientras que Unión visitará ese mismo día a Deportivo Pereira (2:00 p.m.).

Reviva el minuto a minuto:

