Nacional, con goles de Cardona y Román, venció a Magdalena, como visitante, luego de 21 años

Tuvieron que pasar 21 años para que Atlético Nacional volviera a vencer, como visitante, a Unión Magdalena. Edwin Cardona, que volvió a ser inicialista, y Andrés Felipe Román, este último en tiempo de descuento, consiguieron los goles de la importante victoria.
Este domingo, en juego correspondiente a la fecha 12 de la Liga Betplay 2-2025, y en un momento complicado tras el fin de ciclo del estratega argentino Eduardo Galdolfi, el elenco verdolaga, con Diego Arias como técnico encargado, se impuso en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta 2-1.
El último triunfo como visitante frente a ese rival fue en el viejo estadio Eduardo Santos el 13 de abril de 2004, como reseñó la cuenta en X “Orgullo Nacional”.
En el historial de ambos clubes, que data de 182 compromisos, el cuadro paisa triunfó en 87 oportunidades, empató en 45 y cayó 50 veces.
Esta vez, con lluvia y bajo una temperatura promedio de 32 grados centígrados, los hombres que dirigió el exfutbolista Arias, entre ellos Edwin Cardona, quien no era titular por Liga desde hacía seis partidos, sacaron jerarquía para lograr la victoria ante un complicado rival que van sin freno hacia el descenso.