“Los paisas no nacimos el día de los temblores”: así es la trova que ilusiona a los hinchas de Nacional con una victoria ante Sao Paulo

El cuadro verde busca volver a cuartos de final del torneo continental después de nueve años.

  • El volante antioqueño Edwin Cardona no tuvo buena puntería en el partido entre Atlético Nacional y Sao Paulo que se jugó en el Atanasio. Erró dos penaltis. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Brandon Martínez González
Deportes

19 de agosto de 2025
Los aficionados de Atlético Nacional están ilusionados con llegar, después de nueve años, a octavos de final de una Copa Libertadores. La última vez que lo hicieron fue en la edición de 2016, cuando terminaron siendo campeones del torneo continental tras vencer, en la final, a Independiente del Valle de Ecuador.

Ahora los verdes tienen la opción de lograrlo de nuevo. Para hacerlo deben superar, en el estadio Morumbí de Brasil, a Sao Paulo en el partido de vuelta de los octavos de final que se disputa este martes. El elenco verde, dirigido por el entrenador argentino Javier Gandolfi, empató sin goles hace una semana en la ida, jugada en el Atanasio Girardot.

Por eso, la opción de meterse entre los mejores ocho equipos del torneo sigue en pie. Ese fue el motivo por el cual poco más de 1.500 aficionados del equipo verde viajaron a Brasil para ver, en vivo, el encuentro contra Sao Paulo en un estadio que tiene capacidad para 60.000 espectadores.

Los hinchas, que salieron desde el Aeropuerto El Dorado de Bogotá en los vuelos que iban a Sao Paulo desde el domingo pasado, han hecho de todo para enviarle buena vibra a su equipo. Uno de ellos es Jorge Zuluaga, periodista y virrey nacional de Trova en parejas 2025, quien escribió una composición que ha dado vueltas en redes sociales.

“Aunque en la ida empatamos, el partido sigue abierto y a un rival como el verde, nunca pueden dar por muerto. Sao Paulo la tiene dura y ellos sabes que es así, pues ya les hemos dejado en silencio al Morumbí”, dice la primera parte de la trova de Zuluaga, haciendo referencia al partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores del 2016, en el que Nacional ganó 0-2 con doblete de Miguel Borja.

“Ganar en Brasil no es fácil, allá hay que dejar la vida, pero si es más bravo el toro, es mejor la corrida. Que se venga ya este reto de Copa Libertadores, que los paisas no nacimos en el mes de los temblores”, termina la trova. Para el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, se espera que lleguen 70 buses con aficionados de Nacional al estadio Morumbí. Muchos de ellos estuvieron en la tarde en un recorrido por el mítico estadio Pacaembú de Sao Paulo.

