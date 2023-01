Si alguien ha tenido unos últimos meses difíciles ha sido Tomás Ángel, el futbolista no ha tenido la continuidad deseada en Nacional y tampoco fue convocado a la Selección Colombia que disputa el Sudamericano Sub-20, reto para el que se preparó durante dos años.

“Nadie más siente tanta tristeza como yo, porque estuve en todo el proceso y fui figura. La respuesta que me dieron desde el seleccionado fue la falta de minutos en Nacional, una situación que no puedo controlar, la tristeza es enorme, porque me venía preparando desde hace dos años para esa gran competición que al fin y al cabo le abre puertas a cualquier jugador”.