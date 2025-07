“Es una estructura criminal muy peligrosa”: capturados por atentado a Miguel Uribe dicen que los quieren silenciar

“Existen elementos de los que se puede inferir que efectivamente se podrían inducir a los otros coimputados o a testigos para declarar falsamente o para que no declararan en este caso, de manera que existe un riesgo de obstrucción a la justicia”, advirtió la fiscal del caso durante la audiencia revelada por Caracol Radio.

En este caso, alias Gabriela, de 19 años, aseguró que conoció a El Costeño varios años atrás para “llevar encargos” bajo la promesa de que ella no se iba a exponer y por eso recibiría plata.

En el caso puntual del atentado, la oferta era que “si (Miguel Uribe) moría, me pagaba diez millones. Si no se moría, me pagaba 600 o 700 mil pesos”, declaró.

El día del atentado, la mujer no solo se habría encargado de conseguir el arma, sino que además se habría encargado de conseguir un “menor suicida” para llevar a cabo el atroz hecho.



