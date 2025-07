El hotel dijo en el documento que ya recibieron el dictamen de Medicina Legal y que los resultados fueron entregados a las autoridades para la continuidad de la investigación. También enfatizaron en que los hechos sí ocurrieron en sus instalaciones y no en el hotel Tone II, tras unas declaraciones confusas de la hija de Canro Zuluaga.

El Portobelo mencionó sobre la contratación de una empresa para la fumigación de sus instalaciones, aunque no explicaron si ese mantenimiento se hizo en todo el lugar o solo en la habitación en donde ocurrieron los hechos.

Añadieron que en el establecimiento no hay ductos de gas que rodeen las habitaciones. Respecto al audio de una de las víctimas diciendo que había moho y que no le hicieron el cambio de habitación, el hotel explicó que ellos hicieron una “revisión del historial de solicitudes de la huésped en donde consta que pidió el cambio de habitación por humedad, solicitud que no pudo ser atendida de inmediato por alta ocupación”.

Y concluyeron: “Para nosotros es prioritario esclarecer lo ocurrido de manera pronta y rigurosa, y tomar todas las medidas necesarias para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse, ni en nuestro hotel ni en ningún otro en la isla o en el país”.

