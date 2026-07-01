¡Pilas! Esta tarjeta Cívica ya no le servirá para ingresar al Metro de Medellín

A partir de este miércoles 1 de julio, miles de usuarios del Metro de Medellín que aún conservan una tarjeta Cívica Classic ya no podrán ingresar al sistema de transporte si no realizan la renovación del plástico.

La medida hace parte de la actualización tecnológica del sistema de cobro del Metro y aplica únicamente para las tarjetas expedidas entre 2007 y 2014, que presentan obsolescencia tecnológica y ya no son compatibles con las nuevas funcionalidades del sistema.

Según el Metro de Medellín, durante los últimos ocho meses se desarrolló una campaña de pedagogía para incentivar el cambio gratuito de las tarjetas, plazo que incluso fue ampliado tres meses más y duró hasta el 30 de junio. “Hemos cambiado alrededor de 88.000 tarjetas de un universo de 150.000”, explicó Jaime Andrés Ortiz, gerente Social y de Servicio al Cliente del Metro.

Sin embargo, la empresa estima que aún permanecen activas cerca de 140.000 tarjetas Cívica Classic que registraron al menos un uso durante el último año y cuyos usuarios deberán hacer la renovación para seguir utilizando la red Metro.

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¿Por qué dejarán de funcionar?

Las tarjetas Cívica Classic fueron emitidas entre 2007 y 2014 y ya no soportan la nueva tecnología del sistema de recaudo.

Además de su antigüedad, estos plásticos no permiten realizar recargas a través de canales virtuales como la aplicación Cívica, Mi Bancolombia o Nequi, obligando a los usuarios a hacer las recargas únicamente en puntos físicos.

Con la renovación, las nuevas tarjetas incorporan tecnología NFC (Near Field Communication), la cual permite transmitir datos instantáneamente entre dos dispositivos mediante inducción electromagnética. Esta mejora permitirá activar automáticamente el saldo después de realizar una recarga digital, sin necesidad de acercar la tarjeta a un validador físico.