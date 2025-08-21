Como de costumbre, todos contra el Bayern en la Bundesliga; Díaz y los refuerzos del torneo alemán

Fiel a la tradición, el Bayern de Múnich llega al inicio de la Bundesliga como el gran rival a batir y gran favorito, frente a aspirantes como Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen o Stuttgart, deseosos de ocupar su trono. La pasada temporada fue la de la reconquista del título nacional para el Bayern, que había visto un año antes cómo el Bayer Leverkusen le desplazaba por sorpresa. Los números, eso sí, hablan por sí solos y el Bayern ha conquistado 12 de las 13 últimas Bundesligas, lo que convierte al club más laureado y con más músculo económico de Alemania en el adversario más temible.

Unas semanas movidas

La pretemporada del Bayern, eso sí, ha sido más tumultuosa de lo habitual, lo que añade unas dosis de incertidumbre a lo que pueda ocurrir. Los intentos de atraer a Florian Wirtz desde el Bayer Leverkusen fracasaron y el jugador alemán prefirió unirse al Liverpool inglés. Lea: ¡Qué pinta luchito! Luis Díaz se goza su primer Oktoberfest con Bayern Múnich: hasta tocó el acordeón El Bayern se consoló fichando precisamente a un atacante del Liverpool, el colombiano Luis Díaz, pero perdió por final de contrato a Thomas Müller, Leroy Sané y Eric Dier. Luis Díaz se estrenó ya como goleador y logró su primer título con su nuevo club, el sábado en la victoria del Bayern por 2-1 en el campo del Stuttgart en la Supercopa de Alemania. Kingsley Coman hizo las maletas para irse al Al Nassr saudita, mientras que Mathys Tel hizo permanente su cesión al Tottenham y el club vio rechazados sus contactos para fichar al delantero Nick Woltemade, del Stuttgart. “Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir nuestro propio camino, no podemos hacer nada con lo que hagan los demás”, estimó la pasada semana el mediocampista Joshua Kimmich en declaraciones a la web de la Bundesliga.

Las caras nuevas en la Bundesliga

Luego de un ‘mercato’ discreto, al que varios de sus equipos llegaron con necesidades dispares, la Bundesliga se reforzó con jugadores de apellidos conocidos, como Jobe Bellingham, aunque su fichaje más sonado es, sin duda, Luis Díaz por el Bayern de Múnich. El vigente campeón bávaro abrirá el telón del campeonato alemán el viernes ante Leipzig, que fichó al brasileño Romulo para liderar su ataque, tras la salida de Benjamin Sesko al Manchester United.

Luis Díaz: de gigante a gigante

Del campeón de la Premier al campeón de la Bundesliga. Son muy pocos los elegidos que pueden presumir de haber jugado en dos gigantes del fútbol mundial como el Liverpool y el Bayern de Múnich. El extremo izquierdo colombiano, que también concitó el interés del FC Barcelona este verano europeo, es el último en unirse a esa exclusiva nómina.

“Elegí al Bayern porque mis objetivos, mis metas por cumplir todavía son grandes”, dijo el internacional ‘cafetero’ en su presentación con el ‘Rekordmeister’. Para ello deberá superar la presión de tener que estar a la altura de los 88 millones de euros invertidos -tercer fichaje más caro de la historia del Bayern-, así como aclimatarse a una liga diferente, con un idioma desconocido, y siendo el único futbolista sudamericano en el equipo.

Un Bellingham vuelve a Dortmund

Jobe Bellingham, de 19 años de edad y al servicio del Dortmund

En 2020, Jude Bellingham fue traspasado al Borussia Dortmund por cerca de 30 millones de euros, convirtiéndose de largo en la venta más cara del Birmingham City cuando acababa de cumplir 17 años. Cinco años después, es su hermano menor Jobe, de 19 años, quien aterriza ante el ‘Muro Amarillo’ tras convertirse en la venta más alta en la historia del Sunderland. Pieza clave en el ansiado regreso de los Gatos Negros a la Premier League, Jobe Bellingham llega a orillas del Ruhr en un momento en el que el club aurinegro trata de volver a levantar un título. Le puede interesar: Luis Díaz, en el podio de los futbolistas colombianos más ganadores de la historia: ¿quién es el más ganador? En 2023, el Dortmund dejó escapar el campeonato en los últimos minutos de la última jornada de Bundesliga, para incredulidad de Jude Bellingham... quien un año después levantó la Liga de Campeones con el Real Madrid frente a su exequipo. El lateral derecho brasileño Yan Couto, procedente del Manchester City, y que ya jugó el año pasado cedido en el Dortmund, es el otro gran refuerzo del conjunto de Niko Kovac para plantar cara a su archirrival Bayern.

Reconstrucción total en Leverkusen

Tras décadas siendo objetivo de burlas por sus escasos éxitos y su mala fortuna, el Bayer Leverkusen adquirió una nueva dimensión dirigido por el entrenador Xabi Alonso y liderado sobre el césped por el talentoso centrocampista Florian Wirtz, logrando el doblete Bundesliga-Copa en 2024. Pero con Alonso entrenando al Real Madrid y Wirtz en el Liverpool, el orgulloso ‘Werkself’ se ha visto forzado a renovarse, con el entrenador Erik ten Hag en el banquillo.

Destacan las llegadas del centrocampista ofensivo estadounidense Malik Tillman, del defensa central inglés Jarell Quansah o del atacante camerunés Christian Kofane. En las próximas horas podrían unirse el argentino Claudio Echeverri, cedido del Manchester City, y el defensa francés Loïc Badé. Una transición a gran escala para tratar de mantenerse en la parte alta de la tabla.

Rómulo por Sesko en el RB Leipzig

El brasileño Rômulo jugará en el RB Leipzig. FOTO AFP