Video | Así fue el golazo del neozelandés Tim Payne en su estreno en Paraguay

El mundialista de Nueva Zelanda, Tim Payne, cuya contratación por el Olimpia de Paraguay causó sensación en las redes durante el Mundial de Norteamérica, anotó un golazo en su estreno el pasado domingo en la victoria 5-0 de su nuevo club por el campeonato local.

El mediocampista que se hizo mundialmente famoso por haber pasado de tener menos de 5.000 seguidores a más de 5 millones en tiempo récord gracias a la campaña de un influenciador argentino, anotó el quinto tanto de su equipo en el triunfo ante el Rubioñú, por la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División.

Lea: Tim Payne, de ser el menos conocido del Mundial a estrella viral con más de 1 millón de seguidores en 2 días; así es la historia

El jugador se había hecho famoso antes del Mundial a través de una campaña del creador de contenidos Valen Scarsini, más conocido como “El Scarso”, quien pidió a sus miles de seguidores darle “me gusta” para apoyar al jugador menos conocido de la cita deportiva de Norteamérica.

El integrante de los All Whites (Nueva Zelanda) fue contratado por 18 meses por el Olimpia, cuyo presidente, Rodrigo Nogués, reconoció que la incorporación del volante de 32 años tiene gran impacto en la estrategia de expansión de su marca global.