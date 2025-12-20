El veterano defensa Thiago Silva, de 41 años, fue confirmado como refuerzo del Porto de Portugal

El Porto portugués anunció este sábado el fichaje del experimentado central brasileño Thiago Silva, de 41 años, quien retorna al Dragão tras defender durante dos temporadas al Fluminense de Rio de Janeiro, el equipo en el que se formó en Brasil.
El “Monstruo” regresa al fútbol de Europa con un contrato hasta el final de la actual campaña y con una opción de renovación por un curso más, indicó el equipo blanquiazul en un comunicado. “Llega sin coste alguno, dada su situación de ‘agente libre’, por lo que no se aplica ninguna comisión de intermediación”, explicó el actual líder del campeonato portugués.