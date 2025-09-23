¿Están desactualizados los entrenadores colombianos para dirigir a Nacional?

El debate sobre si los técnicos colombianos están desactualizados para dirigir a Nacional y dotarlo de un fútbol moderno no es nuevo, pero vuelve a cobrar fuerza cada vez que el club se queda sin entrenador y la dirigencia duda entre apostar por un estratega local o acudir a un extranjero. Para muchos analistas, existe una percepción extendida de que el entrenador colombiano se quedó atrás en tendencias tácticas, preparación física y uso de la tecnología aplicada al juego.
