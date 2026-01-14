Senegal, primer finalista de la Copa Africana de Naciones-2026

Sadio Mané fue el héroe de las semifinales de la Copa de África de Naciones (CAN) para Senegal, firmando el tanto de la victoria (1-0) ante Egipto, de su exompañero en el Liverpool, Mohamed Salah. El triunfo lo consiguieron este miércoles en Tánger, lo que dio el boleto a la final a los Leones de la Teranga.
En un partido tenso y equilibrado, Mané fue el único en marcar, en el minuto 78, y Senegal buscará el trofeo contra Nigeria o el anfitrión Marruecos, que se miden en el último turno de este miércoles (3:00 p.m.), en la segunda semifinal.