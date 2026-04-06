x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Colombia, a sacar “categoría” contra Chile en el Sudamericano sub-17 de Paraguay

El seleccionado criollo buscará, en su segundo partido, la primera victoria en el torneo. Tiene el peso de ser subcampeón de la edición del 2025.

  • Colombia fue subcampeona del Sudamericano de 2025. FOTO FCF
    Colombia fue subcampeona del Sudamericano de 2025. FOTO FCF
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 58 minutos
bookmark

Tienen algo de presión. El buen fútbol que mostró, hace un año, en la Costa Caribe colombiana la Selección Colombia sub-17 dirigida por Fredy Hurtado en el Sudamericano de la categoría, sigue en la retina de muchos aficionados.

Ese equipo fue finalista: perdió por penaltis en el estadio Jaime Morón de Cartagena, contra Brasil, la posibilidad de conseguir el segundo título de su historia. Por eso, la expectativa sobre el seleccionado que Hurtado llevó a la edición del torneo que se juega en Paraguay es alta.

Es claro que no es la misma generación de jugadores. Sin embargo, el entrenador mostró tener buen ojo y una idea de juego clara. No obstante, el fin de semana, contra Ecuador en su debut en el torneo, no se vieron bien. A pesar de tener un futbolista más, los criollos no lograron conseguir la victoria. Es cierto que no perdieron, pero las circunstancias apuntaban a que podrían quedarse con el triunfo.

No ocurrió. Sin embargo, como manifestó el futbolista Santiago Vallecilla, lo importante fue no perder en el debut. Además, en la interna de la Selección ya piensan, superados los nervios del debut, en empezar a sumar puntos que los metan en la pelea por un cupo a la fase final en el duelo de este martes contra Chile (6:00 p.m., hora de Colombia), válido por la tercera fecha del Sudamericano en la primera descansaron.

Los cafeteros se enfrentarán con un seleccionado chileno que viene con buen tiempo de descanso –no jugó en la segunda jornada–, y que sacó un empate 1-1 ante Uruguay en su primera presentación. “Nosotros tenemos jugadores que pueden entrar a sumar. Chile es un buen rival. Es importante sumar de a tres. Hay que ganar con nuestros argumentos porque hay equipos que tienen transiciones rápidas. Tendremos un plan para poder ganar”, aseguró el entrenador Hurtado.

Después del duelo contra Chile, Colombia se preparará para enfrentar a Uruguay (9 de abril, 3:00 p.m.) y Paraguay (12 de abril, 6:00 p.m.), antes de terminar la fase de grupos del Sudamericano en el que esperan lograr su segundo título en la categoría. El único que tienen data de 1993.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Colombia
Sudamericano Sub 20
Paraguay
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida