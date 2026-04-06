Colombia, a sacar “categoría” contra Chile en el Sudamericano sub-17 de Paraguay

Tienen algo de presión. El buen fútbol que mostró, hace un año, en la Costa Caribe colombiana la Selección Colombia sub-17 dirigida por Fredy Hurtado en el Sudamericano de la categoría, sigue en la retina de muchos aficionados.
Ese equipo fue finalista: perdió por penaltis en el estadio Jaime Morón de Cartagena, contra Brasil, la posibilidad de conseguir el segundo título de su historia. Por eso, la expectativa sobre el seleccionado que Hurtado llevó a la edición del torneo que se juega en Paraguay es alta.