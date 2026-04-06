Personería abre proceso por hecho de violencia que implicaría a funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Medellín

El equipo de gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad de Medellín se vio envuelto en una polémica en el Parque Bolívar, en el centro de la ciudad, luego de que fueran captados agrediendo a un hombre, de nacionalidad venezolana, que se encontraba a pocos metros de la Catedral Basílica Metropolitana.
Según el registro audiovisual, los gestores de convivencia, vestidos con una camiseta azul y un pantalón caqui, interceptaron a un grupo de extranjeros que se encontraban en este parque, al parecer, vulnerando normas de convivencia.