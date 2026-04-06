Basuras agravaron emergencia en Manrique, en Medellín: sacaron 10 volquetadas de residuos de 2 quebradas

Más de 10 volquetadas de basura, entre colchones, muebles y, principalmente, escombros y material de construcción, fueron retirados de las quebradas La Máquina y La Mansión, durante una jornada de limpieza realizada después de la emergencia que dejó un niño de 5 años muerto y 11 familias evacuadas en Manrique, oriente de Medellín.
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Estos residuos obstruyeron el cauce y la cobertura de las quebradas, impidiendo el filtrado natural del agua y generando represamientos que agravaron el impacto de las intensas lluvias. La emergencia dejó además 28 casas afectadas.
El niño de 5 años falleció después de que un muro, empujado por la presión del agua, cayera sobre él. Su padre salió al escuchar el estruendo y logró rescatar a uno de sus hijos, pero no pudo salvar al pequeño.