“Hablé con él y le expliqué”: Néstor Lorenzo aclaró por qué no convocó a Jhon Arias y otros referentes para amistosos en EE. UU.

Sobre la no presencia de esos jugadores, Lorenzo respondió, en diálogo con Gol Caracol. “Dentro de lo que fue el espectro de las listas y en el proceso de nuestros jugadores de Selección Colombia, hay algunos que cambiaron de club, que se están consolidando, y lo que queremos es que los que vengan tengan la oportunidad en las mejores condiciones”, aseguró.

¿Por qué Lorenzo no convocó a Jhon Arias para los amistosos de octubre?

Uno de los futbolistas que cambió de club y no está en la lista de llamados en Jhon Arias. El chocoano, de 27 años, se fue del Fluminense de Brasil después de brillar en el Mundial de clubes del verano boreal pasado, para el Wolverhampton de Inglaterra, donde se viste con la camiseta “10”, pero no ha logrado consolidarse en lo deportivo.

Arias, quien vive su primera experiencia en el balompié europeo, anda en ese proceso y por tal motivo Lorenzo no lo convocó. “Se viene adaptando a su club (Wolves), que se encuentra en un campeonato difícil (la Premier League, para muchos la Liga más competitiva del mundo). Hablé con él, se lo expliqué, seguramente estará en los partidos de noviembre”, aseguró el técnico nacional.

Lo mismo ocurrirá con el delantero del Krasnodar de Rusia Jhon Córdoba. Lorenzo comentó que una de las razones por las que no lo convocó para estos duelos es que el viaje desde la ciudad donde vive, hasta Estados Unidos, es de 21 horas y 41 minutos, algo que no se justificaba teniendo en cuenta el tiempo que estarían juntos en concentración.