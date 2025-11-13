Sin Quintero, llega su momento: ¿es esta la gran oportunidad de Carrascal en la Selección Colombia?

La ausencia de Juan Fernando Quintero en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia ha abierto un espacio simbólico y deportivo. Un vacío que representa la oportunidad dorada para quienes buscan heredar su rol de creador y estar detrás de James Rodríguez en la fila. Y en ese escenario aparece Jorge Carrascal, un futbolista que, desde su llegada al Flamengo de Brasil, está viviendo uno de los momentos más maduros y consistentes de su carrera.
Su llamado no fue casualidad. Néstor Lorenzo parece entender que el momento del cartagenero merece ser explorado y que, en un contexto donde la Selección busca consolidar un recambio generacional, Carrascal puede ser esa chispa diferente que tanto necesita la tricolor en la mitad de la cancha.