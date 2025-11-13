x

Sin Quintero, llega su momento: ¿es esta la gran oportunidad de Carrascal en la Selección Colombia?

La ausencia de Juan Fernando Quintero abre una puerta que Jorge Carrascal busca cruzar con fuerza. En su mejor momento desde que llegó al Flamengo, el cartagenero afronta estos amistosos como la gran oportunidad para convencer a Néstor Lorenzo.

  • Desde juvenil, Carrascal demostró calidad pero le había faltado consistencia en su juego; hoy la ha encontrado en Flamengo. FOTO GETTY
    Desde juvenil, Carrascal demostró calidad pero le había faltado consistencia en su juego; hoy la ha encontrado en Flamengo. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

13 de noviembre de 2025
bookmark

La ausencia de Juan Fernando Quintero en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia ha abierto un espacio simbólico y deportivo. Un vacío que representa la oportunidad dorada para quienes buscan heredar su rol de creador y estar detrás de James Rodríguez en la fila. Y en ese escenario aparece Jorge Carrascal, un futbolista que, desde su llegada al Flamengo de Brasil, está viviendo uno de los momentos más maduros y consistentes de su carrera.

Su llamado no fue casualidad. Néstor Lorenzo parece entender que el momento del cartagenero merece ser explorado y que, en un contexto donde la Selección busca consolidar un recambio generacional, Carrascal puede ser esa chispa diferente que tanto necesita la tricolor en la mitad de la cancha.

Sin embargo, su convocatoria no fue bien recibida en Río de Janeiro. Filipe Luís, entrenador de Flamengo, manifestó su molestia públicamente al perder a una de sus piezas claves justo antes de la final de la Copa Libertadores. Desde su llegada hace tres meses, Carrascal ha sido fundamental en el engranaje ofensivo del “Mengao”: 16 partidos disputados (9 como titular), 3 goles y 4 asistencias, números que reflejan una rápida adaptación y una confianza creciente.

Su rendimiento ha sido tan alto que incluso desplazó a jugadores consolidados del once inicial. La última muestra fue su brillante actuación ante el Santos de Neymar, en la que anotó un gol y fue figura. Ese tanto, más que una estadística, simboliza el despegue de un jugador que parece haber encontrado su punto de madurez. “Veo un Carrascal menos individualista, más solidario, y con una lectura de juego que lo convierte en un socio ideal para figuras como Bruno Henrique, De Arrascaeta o Gonzalo Plata”, indicó el excreativo Víctor Danilo Pacheco.

Con la camiseta de la Selección Colombia, los números de Carrascal aún no reflejan el impacto que muchos esperaban: 19 partidos disputados, apenas 2 goles y 2 asistencias. Pese a ser un habitual en las convocatorias, su rol ha sido secundario, más como revulsivo que como titular.

Este nuevo llamado, además, coincide con un cambio de posición que podría redefinir su destino en el combinado nacional. En Flamengo, Filipe Luís lo ha ubicado como extremo derecho, un rol que potencia su velocidad, su regate y su capacidad de asociación. Desde esa zona, Carrascal ha demostrado que puede ser mucho más que un mediapunta: un jugador total, capaz de marcar, asistir y generar desequilibrio constante.

Ese rendimiento podría ser la llave para ganarse la confianza definitiva de Lorenzo, quien busca alternativas en el frente ofensivo pensando en el Mundial y para una eventual coyuntura en la que no cuente con Jhon Arias, James Rodríguez o Luis Díaz.

El presente de Carrascal es un punto de inflexión. Su buen momento en Flamengo coincide con un contexto favorable en la Selección, donde la ausencia de Quintero y encontrar nuevos líderes creativos abren una ventana única.

