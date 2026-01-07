Atlético Nacional le dio la bienvenida al lateral argentino Milton Casco

Con un video, Atlético Nacional le dio la bienvenida al lateral Milton Casco, argentino de 37 años de edad, quien tiene su primera incursión fuera de su país, ya que su carrera ha estado ligada al balompié argentino.

En su palmarés figuran los pasos por Gimnasia y Esgrima de La Plata, Newell’s Old Boys y recientemente en River Plate, además ha hecho parte de la selección de Argentina en las Copas América de 2015 y 2019.

Suma también once títulos de su paso por Newell’s Old Boys y River Plate, en torneos como Copa Argentina, Supercopa Argentina, y Trofeo de Campeones