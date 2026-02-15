La Selección Colombia femenina debuta en hexagonal buscando primer título de la categoría, ¿cuándo y a qué hora?

La Selección Colombia femenina nunca ha sido campeona de un Sudamericano sub-20. En las once ediciones que se han disputado del torneo —la que se juega en Paraguay es la 12—, ha disputado siete veces el hexagonal final del campeonato. Sin embargo, no ha terminado en primer lugar. Lo más cerca que ha estado de levantar el trofeo fue en las ediciones de 2010, que se jugó en territorio cafetero, y la de 2022, disputada en Chile, en la que terminó en el segundo puesto de la tabla de posiciones del hexagonal final y fue subcampeona.
Este lunes, el seleccionado colombiano, dirigido por el entrenador antioqueño Carlos “Fututo” Paniagua, disputará por octava vez el hexagonal final del torneo. En la edición que se disputa en Paraguay desde el 4 de febrero, el combinado criollo buscará lograr el primer puesto en el podio.