En vivo | Colombia y Portugal se van en tablas al descanso en el Mundial femenino sub-20; Loboa y Agudelo las figuras

La base de la selección Colombia femenina que alcanzó la final del Mundial sub-17 en India hace dos años, quiere llegar al séptimo partido también en la edición 2026 del Mundial sub-20. Lideradas desde el banquillo por el antioqueño Carlos Paniagua y con la confianza de haber triunfado en el primer partido 3-1 sobre Costa Rica, la Tricolor se medirá con Portugal buscando sellar su clasificación a la siguiente fase.

El segundo duelo, válido por el grupo E, se jugará en Lodz, Polonia. Dentro del campo, tendrán el liderazgo de Luisa Agudelo, joven arquera aunque experimentada por sus pasos en selecciones anteriores y varios partidos con el plantel profesional del Deportivo Cali. A pesar de equivocarse en el primer compromiso, Agudelo recibió el respaldo de sus compañeras y en el mismo duelo se rehízo con una atajada; ahora, desde el pórtico buscará encaminar la victoria criolla frente a las lusas.

“El equipo fue muy valiente ante el error que uno pueda cometer; gracias a Dios tengo un gran equipo que me respaldó. Tengo que aprender, seguir mejorando, trabajando para que no vuelva a pasar y poder sacar el arco en cero”, afirmó Luisa.

El 11 de Paniagua

Para la segunda salida, el director técnico Carlos Paniagua alineó la siguiente formación: Agudelo (portera)- Torres, Viafara, Martínez, Arboleada (defensas)- Silva, Weiner, Ortegón, Cabezas (volantes)- Loboa y López (delanteras).

En el primer tiempo ambas escuadras tuvieron oportunidad de gol, mejorando Colombia en dos aspectos que fueron debilidades en el compromiso pasado: arquera y el ataque.

Con 3 atajadas, Luisa Agudelo fue una de las figuras del primer tiempo, aunque al minuto 38’ sufrió un golpe al salir por un balón en una pelota parada, razón por la cual tuvo que ser atendida y demoró el reinicio del juego.

La clave en el ataque estuvo en la nueva dupla: Valerin Loboa y Maithé López, esta última se unió hace un par de días a la convocatoria. Entre las dos hicieron figura a la guardameta Nair Pina. Con buenas presentaciones de las arqueras y los ataques, el primer tiempo terminó 0-0.

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