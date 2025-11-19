Lo que le dejó el 2025 a la Selección Colombia y que alimenta la ilusión de un gran Mundial

El 2025 se cerró para la Selección Colombia con una sensación inequívoca: el equipo de Néstor Lorenzo confirmó que es una selección competitiva, madura y en permanente evolución. Fue un año que consolidó una identidad, fortaleció un núcleo de líderes, probó alternativas y dejó una estela de resultados que, más allá de no alcanzar el Top 9 del escalafón FIFA —y con ello perder la opción de ser cabeza de serie en el sorteo mundialista—, evidenciaron que el grupo está preparado para retar a las potencias.
Los números hablan de una selección sólida: solo perdió un partido, aquel 2–1 contra Brasil en marzo por Eliminatorias, un duelo que dejó más aprendizajes que frustraciones. El resto de la temporada estuvo marcado por empates ante rivales complejos como Paraguay, Perú, Argentina y Canadá, y victorias convincentes frente a Bolivia, Venezuela, México, Nueva Zelanda y Australia. Ese balance no solo reforzó la confianza interna, sino que sumó puntos vitales en el ranking que ratifican a Colombia como uno de los equipos de mejor rendimiento en el continente desde 2022.
Sin embargo, no haber entrado en el grupo de cabezas de serie para el sorteo del próximo 5 de diciembre abre un abanico de posibles rivales de enorme peso: México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos o Portugal. Las únicas excepciones son Brasil y Argentina, vedadas por pertenecer a la misma confederación.
Curiosamente, en una encuesta en redes sociales de este diario, los hinchas colombianos mostraron preferencia clara por México y Canadá como opciones más favorables en el bombo principal: quizá por historia compartida, por estilos conocidos o simplemente por intuición popular. Pero más allá del azar del sorteo, Colombia llega a este momento con una certeza: está en capacidad de competir ante cualquiera.