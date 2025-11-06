La MLS sancionó a Luis Suárez del Inter Miami por conducta violenta contra un rival

El uruguayo Luis Suárez recibió un partido de sanción por golpear a un rival, un castigo que lo apartará del juego decisivo de primera ronda de playoffs de la MLS entre Inter Miami y Nashville SC.
El incidente ocurrió el sábado anterior, en el segundo partido de esta eliminatoria, que está empatada 1-1 en el global y se definirá en el juego de desempate del 8 de noviembre.
Le puede interesar: Superindustria multa a cinco clubes de fútbol y a la Dimayor por restringir traspaso de jugadores: estos son los sancionados
En el minuto 71, Suárez le dio una patada al hondureño Andy Nájar durante una acción ofensiva en el área rival, una jugada por la que no fue amonestado por el árbitro.