La MLS sancionó a Luis Suárez del Inter Miami por conducta violenta contra un rival

El Comité Disciplinario de la MLS tomó la decisión y la comunicó como oficio.

  • El delantero uruguayo Luis Suárez fue suspendido en la MLS por una falta violenta contra un rival. FOTO TOMADA X@LuisSuarez9
    El delantero uruguayo Luis Suárez fue suspendido en la MLS por una falta violenta contra un rival. FOTO TOMADA X@LuisSuarez9
Agencia AFP
06 de noviembre de 2025
bookmark

El uruguayo Luis Suárez recibió un partido de sanción por golpear a un rival, un castigo que lo apartará del juego decisivo de primera ronda de playoffs de la MLS entre Inter Miami y Nashville SC.

El incidente ocurrió el sábado anterior, en el segundo partido de esta eliminatoria, que está empatada 1-1 en el global y se definirá en el juego de desempate del 8 de noviembre.

Le puede interesar: Superindustria multa a cinco clubes de fútbol y a la Dimayor por restringir traspaso de jugadores: estos son los sancionados

En el minuto 71, Suárez le dio una patada al hondureño Andy Nájar durante una acción ofensiva en el área rival, una jugada por la que no fue amonestado por el árbitro.

Sin embargo, el Comité Disciplinario de la liga norteamericana (MLS) decretó una suspensión de un partido al uruguayo por “conducta violenta”, además de una multa por una cantidad no especificada.

El veterano atacante charrúa, principal socio ofensivo de Lionel Messi en el Inter, ya recibió en septiembre una sanción de tres juegos de la MLS por escupir a un integrante del Seattle Sounders tras la derrota en la final de la Leagues Cup.

Unas horas después del anuncio, el Inter emitió un comunicado en el que “acepta” y “respeta” la decisión del Comité Disciplinario, aunque la considera un precedente preocupante.

“El club desea expresar su preocupación por el precedente que sienta el hecho de volver a arbitrar una jugada que ya había sido juzgada por los árbitros del partido y el VAR”, señaló el texto.

El Inter también confió en que “en el futuro se aplicará el mismo criterio a todas las situaciones sobre el terreno de juego, en cualquier partido y con cualquier equipo”.

El choque del sábado concluyó con una derrota del Inter por 2-1 ante el Nashville SC que dejó la eliminatoria igualada 1-1.

Lea aquí: La dura sanción que recibió Alfredo Morelos por simular un penalti: los partidos que se pierde

El tercer y definitivo partido de la serie se jugará el próximo sábado en la cancha del Inter, donde la escuadra de Messi se arriesga a una eliminación temprana como la del año pasado, que lo condenaría a un nuevo año sin levantar títulos.

Aunque ha bajado sensiblemente su producción esta temporada, Suárez sigue siendo el delantero centro titular en los esquemas de Javier Mascherano en una campaña en la que sumó 10 goles en 28 partidos.

Preguntas sobre la nota:

¿En qué partido se ausentará Suárez por la sanción?
Se perderá el tercer y definitivo juego de desempate de la primera ronda de playoffs de la MLS entre Inter Miami y Nashville SC. Es un partido clave que define si el equipo de Messi avanza a la siguiente fase.
¿Qué dijo el Inter Miami sobre la sanción a Suárez?
El club aceptó la decisión, pero expresó una “preocupación por el precedente” que sienta la MLS al volver a juzgar una jugada que ya había sido revisada por el VAR y los árbitros durante el encuentro.
¿Es la primera vez que Suárez es sancionado en la MLS?
No, el delantero uruguayo ya había recibido una sanción anterior. En el mes de septiembre, la MLS lo suspendió por tres partidos tras escupir a un integrante del cuerpo técnico del Seattle Sounders.

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Violencia
Sanciones
Deportistas
Estados Unidos
Luis Suárez
