Dimayor sancionó al arquero Diego Novoa de Millonarios por acusación de Jacobo Pimentel, tras la fecha 11 de la Liga Betplay

La Dimayor anunció la decisión que tomó la Comisión de Disciplina con relación a los hechos ocurridos en el estadio La Independencia, tras el duelo entre Chicó y Millonarios, por la undécima fecha de la Liga Betplay 1. En la denuncia, Jacobo Pimentel, jugador de Chicó que no hizo parte del equipo en la fecha 11 de la liga Betplay, señala a Novoa por una presunta agresión que lo dejó varias días de incapacidad, ya que presentó un corte en su cabeza, al parecer, producto de un empujón del arquero. En la resolución 037 de 2026 la Comisión Disciplinaria expone que determina “sancionar, al señor Diego Alejandro Novoa Urrego, jugador del registro de Millonarios con suspensión de seis (6) fechas y multa de treinta y tres (33) salarios mínimos diarios, equivalentes a un millón novecientos veinticinco mil novecientos noventa y cinco pesos ($1.925.995) por incurrir en la infracción descrita en el literal F (conducta incorrecta frente a los adversarios u otras personas que no sean oficiales de partido), por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 11ª Fecha de la Liga BetPlay Dimayor”.

Conozca también: ¿Quién era Alonso “Pocillo” López, el exfutbolista colombiano que murió a los 69 años? El documento que consta de nueve hojas, expone no solo la denuncia de Jacobo Pimentel sino también los testimonios de Eduardo Pimentel, padre del jugador y dueño de Chicó y también expone la defensa que, en su momento, realizó Millonarios al conocer la denuncia. Tras exponer los argumentos y testimonios de cada lado, la Comisión Disciplinaria decidió sancionar y multar a Diego Novoa, por faltar al reglamento en su literal F, por conducta incorrecta contra adversario o persona no oficial del partido. Además tomaron la decisión de archivar y desvincular de la investigación al jugador Leonardo Castro, quien también había sido denunciado en el mismo incidente. Ante esta medida, Millonarios anunció que apelará la misma, y expondrá nuevos argumentos sobre el caso, ya que no están conformes con la decisión tomada por la Comisión de Disciplina del torneo.

Esta sanción se da en medio de una nueva polémica por temas arbitrales, ya que Radamel Falcao García, máxima figura de Millonarios, reclamó nuevamente, en rueda de prensa decisiones que no tomó el VAR y que según su apreciación afectaron al cuadro Embajador en su duelo ante Llaneros, por la fecha 16 de la Liga Betplay. El delantero reclamó un posible penal a su favor, asegurando que ganó la posición dentro del área y fue empujado por un defensor rival. “Yo llego primero a la pelota y el jugador viene atrás. ¿Qué disputa hay ahí?”, cuestionó. Y no es la primera vez, ya que antes, en el torneo pasado Falcao ya había hecho fuertes declaraciones que le habían hecho recibir una sanción de cuatro fechas y una multa. Lea también: El mensaje más humano de René Higuita: la emotiva despedida a su padre con perdón y amor Bloque de preguntas y respuestas: