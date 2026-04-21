A Samuel Martínez lo comparan con Kaká mientras grandes de Europa se interesan en él

El talento de Samuel Martínez sigue captando la atención de los grandes clubes europeos. El mediocampista ofensivo de la Selección Colombia Sub-17 y del registro de Atlético Nacional ha despertado el interés de varios gigantes del continente tras su destacada actuación en el Sudamericano de la categoría.
Uno de los clubes que lidera la carrera por el jugador es el Bayern Múnich. Según reportes desde Alemania, el conjunto bávaro no solo sigue de cerca su evolución, sino que dentro de la institución ya lo comparan con el legendario Kaká, una referencia que habla del impacto que ha generado su estilo de juego, visión y capacidad ofensiva.