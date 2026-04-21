x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

A Samuel Martínez lo comparan con Kaká mientras grandes de Europa se interesan en él

Tras el título del Sudamericano Sub-17, el mediocampista colombiano ha despertado el interés de clubes como el Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool, Arsenal y Tottenham, mientras en Europa ya lo comparan con Kaká.

  • El 10 colombiano fue una de las grandes figuras de Colombia en el Sudamericano Sub-17. FOTO CONMEBOL
    El 10 colombiano fue una de las grandes figuras de Colombia en el Sudamericano Sub-17. FOTO CONMEBOL
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El talento de Samuel Martínez sigue captando la atención de los grandes clubes europeos. El mediocampista ofensivo de la Selección Colombia Sub-17 y del registro de Atlético Nacional ha despertado el interés de varios gigantes del continente tras su destacada actuación en el Sudamericano de la categoría.

Uno de los clubes que lidera la carrera por el jugador es el Bayern Múnich. Según reportes desde Alemania, el conjunto bávaro no solo sigue de cerca su evolución, sino que dentro de la institución ya lo comparan con el legendario Kaká, una referencia que habla del impacto que ha generado su estilo de juego, visión y capacidad ofensiva.

El interés por Martínez no es aislado. De acuerdo con el periodista alemán Philipp Kessler, clubes de la talla del Arsenal y el Tottenham Hotspur se han sumado a la puja por el joven talento colombiano, en medio del impulso que le dio la conquista del título sudamericano.

Además, el seguimiento no se detiene ahí. Informaciones de la plataforma GiveMeSport indican que otros clubes de la élite europea como el Liverpool y el Chelsea también están atentos a su crecimiento, lo que convierte su futuro en una auténtica disputa entre potencias del fútbol mundial.

Este creciente interés coincide con una estrategia clara del Bayern de reforzar su plantilla a largo plazo, buscando jóvenes promesas fuera de Europa, especialmente en Sudamérica, una región históricamente rica en talento. En ese contexto, Martínez aparece como una de las apuestas más prometedoras del momento.

Sin embargo, cualquier posible transferencia deberá esperar. De acuerdo con la normativa de la FIFA, los futbolistas solo pueden ser transferidos internacionalmente cuando alcanzan la mayoría de edad. Esto significa que Samuel Martínez, actualmente con 17 años, no podría dar el salto al fútbol europeo hasta cumplir los 18.

Mientras tanto, su nombre seguirá ganando fuerza en el radar internacional. Con el respaldo de sus actuaciones y el interés de varios gigantes, el mediocampista colombiano se perfila como una de las próximas grandes exportaciones del fútbol sudamericano hacia Europa.

Temas recomendados

Atlético Nacional
Selección Colombia
Bayern Múnich
Sudamericano Sub 17
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos