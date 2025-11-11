Colombia ya conoce a su rival en el Mundial Sub-17 y no será nada fácil. Así quedaron los cruces de la siguiente fase

Este martes quedó completamente definido el panorama de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar 2025. Las 48 selecciones que iniciaron el torneo ya se han reducido a 32, y con ello se conocieron los emparejamientos que marcarán el inicio de la fase de eliminación directa. Entre ellas, la Selección Colombia Sub-17, que ha dejado una grata impresión en la fase de grupos, ya sabe cuál será su próximo reto: enfrentarse a Francia, un rival que históricamente combina disciplina táctica, velocidad y precisión, y que suele ser protagonista en las categorías juveniles de la FIFA.

El compromiso entre Colombia y Francia será uno de los más atractivos de la ronda, no solo por el estilo ofensivo que ambos equipos han mostrado, sino también porque enfrenta dos escuelas de fútbol que apuestan por la técnica y la inteligencia táctica. Los dirigidos por el cuerpo técnico colombiano llegan con confianza, tras superar una fase de grupos exigente y consolidar una identidad de juego basada en el toque corto, la presión alta y la creatividad de sus volantes ofensivos. Francia, por su parte, ha demostrado ser un conjunto ordenado, con transiciones rápidas y una gran capacidad para aprovechar los errores del rival. Será, sin duda, una prueba de fuego para los cafeteros en su camino hacia los octavos de final.