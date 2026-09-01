Richard Ríos tiene dos destinos: ¿Beşiktaş o Al Ittihad? Esto se sabe sobre su futuro

Richard Ríos tendría las horas contadas en el Benfica. El centrocampista colombiano estaría cerca de abandonar el conjunto portugués, pero su próximo destino todavía genera incertidumbre por las versiones encontradas que surgieron este martes.
El antioqueño, de 26 años, tuvo una temporada aceptable con el elenco luso, aunque su continuidad se habría complicado ante la llegada del técnico Marco Silva, quien tendría entre sus principales apuestas al experimentado Joao Palhinha.
Ante este panorama, Benfica habría comenzado a buscar alternativas para el futuro del volante colombiano. En las últimas semanas aparecieron diferentes clubes interesados, entre ellos Bournemouth, Hull City, Roma, Beşiktaş y Al Ittihad.
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Sin embargo, la situación tomó fuerza este martes luego de que el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano asegurara que Ríos estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Beşiktaş de Turquía.