Video | ¿Se fueron a los puños? Así fue el primer encuentro entre Richard Ríos y Nicolás Otamendi en el Benfica de Portugal

Hay mucha expectativa por su llegada. Los aficionados del Benfica, el equipo más laureado de Portugal (38 títulos de Liga), esperan que Richard Ríos luzca , vestido de rojo, con la misma solidez que mostró en el Palmeiras de Brasil , donde disputó 138 partidos, anotó once goles y dio 10 asistencias.

Su dominio de esa lengua sorprendió desde que estaba en Brasil. Sin embargo, en Portugal no dejaron de decírselo. Él manifestó que era algo que le facilitaría la comunicación con los compañeros, el entrenador. Además, aprovechó para asegurar que daría todo en los partidos, entrenamientos.

Cuando jugaba en Palmeiras, Ríos manifestó que, sin saber por qué, siempre le gustó el portugués . De hecho, cuando era pequeño escuchaba música de Thiagunho, un cantante brasileño de pagode, género musical propio de ese país. “Escuchaba sus canciones y no entendía nada, pero yo cantaba. Con el tiempo empecé a comprender las canciones”, manifestó.

En el intercambio de palabras, Richard le dijo que estaba viejo, que no le daba para correr. El otro respondió que era “un cagón”. La cosa quedó así. El reencuentro no empezó de manera amistosa. Otamendi miraba mal al colombiano. “Vamos a ver quién está viejo”, dijo. Ríos se puso los guantes, para enfrentarse a puño limpio con su rival. Hubo adrenalina, suspenso y al final... no pasó nada.