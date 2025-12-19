x

¿El Bayern Múnich sufre sin Luis Díaz? Así ha sido el rendimiento del club bávaro desde la ausencia del colombiano

El conjunto bávaro ha pasado de ser máquina goleadora a un equipo predecible en las últimas semanas, coincidiendo con la ausencia de Luis Díaz.

    El Bayern Múnich no ha tenido sus mejores noches desde que Luis Díaz no está en el plantel. Foto: GETTY.
Sara Gil Martínez
19 de diciembre de 2025
bookmark

El idilio entre Luis Díaz y el Bayern Múnich ha sido tan intenso que su ausencia se siente como un apagón en el Allianz Arena. Desde su llegada, el “guajiro” aportó una creatividad que revitalizó el ataque alemán, pero las recientes suspensiones han dejado al desnudo una realidad incómoda: sin Díaz, el Bayern pierde su factor sorpresa.

La estadística es fría pero reveladora. Con Luis en cancha, el equipo de Vincent Kompany promediaba exhibiciones de autoridad, como el 4-0 ante el Club Brujas o el 5-0 frente al Stuttgart. Sin embargo, la roja ante el PSG sobre Achraf Hakimi, y la acumulación de amarillas en la Bundesliga han frenado en seco esa superioridad. Le contamos cómo le ha ido al Bayern Múnich desde que Luis Díaz no está.

El pasado 14 de diciembre, el Bayern concedió un empate 2-2 ante el colero Mainz, un resultado impensable semanas atrás. Sin el desborde del colombiano, Harry Kane se vio aislado, logrando rescatar un punto solamente, a través de un penal al minuto 87, lo que puso en riesgo la racha de victorias del Munich en la liga local.

La prensa alemana destacó el rol de Luis Díaz en el Bayern Múnich

La prensa alemana no ha tardado en señalar el bache. El diario Bild fue contundente tras el último tropiezo: “El Bayern sin Díaz pierde su alma; el equipo se vuelve plano y sin agresividad por las bandas”.

Por su parte, la revista Kicker analizó que, aunque la posesión se mantiene, la profundidad desaparece: “El Bayern domina el balón, pero no domina al rival. Falta ese cambio de ritmo que solo el colombiano imprime”.

Incluso la victoria 3-1 ante el Sporting de Lisboa en Champions, el vacío fue evidente. Aunque se sumaron los tres puntos, el ataque careció de la agresividad habitual. Cuando Díaz está presente, rivales de peso como el Frankfurt (3-0) o el PSG (2-1) sufrieron ante su capacidad de romper líneas, permitiendo que jugadores como Olise y Kane encontraran espacios que hoy parecen cerrados bajo llave.

Vincent Kompany reconoce la ausencia de Luis Díaz

El técnico Vincent Kompany ha sido el primero en reconocer el valor estructural del colombiano. En ruedas de prensa recientes, el estratega ha sido enfático: “Luis Díaz tiene que ayudarnos con su energía; su capacidad de adaptarse y estar siempre en forma ha sido crucial para no necesitar una plantilla más extensa”.

Para Kompany, Díaz no es solo un extremo; es el motor de la presión alta en el equipo. Sin él, el Bayern recupera menos balones campo contrario y permite que equipos como el Mainz se atrevan a competir de igual a igual. “Luis no solo nos da goles, nos da una intensidad tras pérdida que contagia al resto. Es impensable gestionar su carga de trabajo porque siempre queremos que esté en el campo”, afirmó el belga durante rueda de prensa.

El próximo 21 de diciembre ante el Heidenheim, el Múnich deberá buscar soluciones creativas, pues el colombiano seguirá cumpliendo su sanción.

Le podría interesar: ¿Luis Díaz, opción del Real Madrid ante una eventual salida de Vinícius?

