El Real Madrid no llora, factura: el equipo español se convirtió en el único mil millonario del mundo

Con un récord de 1.161 millones de euros (1.360 millones de dólares) de ingresos generados durante la temporada 2024-2025, el Real Madrid se mantiene al frente de la clasificación de la “Football Money League” publicada el jueves por la consultora Deloitte, siendo el único club que supera los mil millones de euros de ingresos.
El FC Barcelona, sexto el año anterior, vuelve al podio (2º) por primera vez desde la temporada 2019-2020 con 974 millones de euros (1.140 millones de dólares), y el Bayern de Múnich es tercero con más de 860 millones de euros (1.007 millones de dólares).