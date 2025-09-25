El acto de indisciplina que les costó la convocatoria a Keimer Sandoval y John Edwin Montaño al Mundial Sub-20

A pocos días del esperado debut de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial, se conocieron detalles inéditos sobre el acto de indisciplina que dejó fuera de la convocatoria a Keimer Sandoval Rodríguez y John Edwin Montaño Preciado.
Durante la concentración del equipo, el entrenador César Torres reunió a 25 futbolistas durante dos semanas con el objetivo de reducir la lista a 21 jugadores elegibles para disputar la competencia mundialista. La decisión de excluir a Sandoval y Montaño, según el seleccionador, responde a un componente formativo y disciplinario de su labor.