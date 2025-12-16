Atlético Nacional, el Rey de Copas, tuvo una caída estrepitosa en el ranquin de Conmebol

Atlético Nacional, que se alista para el duelo de vuelta en la final de la Copa Betplay contra DIM, tuvo una caída estrepitosa en el ranquin de Conmebol y aunque es el primer colombiano en el listado, su lugar, quedó muy lejos de los mejores.
El verde paisa que en 2016 fue exaltado como el mejor equipo del mundo por la IFFHS y líder continental, para 2026, diez años después cayó al puesto 30, siendo superado por clubes de Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.
Los dirigidos por Diego Arias esperan por la definición de los cupos internacionales en el fútbol colombiano, para saber si estarán en Copa Libertadores o Copa Sudamericana del 2026, mientras que Santa Fe y DIM ya fueron confirmados en la primera competencia continental.