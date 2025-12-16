x

Atlético Nacional, el Rey de Copas, tuvo una caída estrepitosa en el ranquin de Conmebol

Clubes colombianos pierden terreno en el escalafón sudamericano, liderado por Brasil y Argentina, son superados por clubes de siete países.

    Atlético Nacional cayó varios puestos en el ranquin de Conmebol, los equipos colombianos no aparecen entre los mejores, superados por clubes de siete países. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
Atlético Nacional, que se alista para el duelo de vuelta en la final de la Copa Betplay contra DIM, tuvo una caída estrepitosa en el ranquin de Conmebol y aunque es el primer colombiano en el listado, su lugar, quedó muy lejos de los mejores.

El verde paisa que en 2016 fue exaltado como el mejor equipo del mundo por la IFFHS y líder continental, para 2026, diez años después cayó al puesto 30, siendo superado por clubes de Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.

Los dirigidos por Diego Arias esperan por la definición de los cupos internacionales en el fútbol colombiano, para saber si estarán en Copa Libertadores o Copa Sudamericana del 2026, mientras que Santa Fe y DIM ya fueron confirmados en la primera competencia continental.

El listado es liderado por Palmeiras finalista de la Copa Libertadores, seguido por Flamengo, actual campeón de la máxima competencia. A ellos le siguen River Plate y Boca Juniors de Argentina y Peñarol de Uruguay, en las primeras cinco casillas.

Los equipos colombianos han perdido protagonismo y prestigio en el continente, tanto que ahora no solo no aparecen entre los mejores 25 de la región, sino que son superados por clubes de siete países (Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile).

El segundo colombiano en aparecer en el ranquin es Junior en el puesto 34, mientras que América de Cali ocupa la casilla 36, el DIM se sitúa en el puesto 45, siendo los únicos entre los primeros 50.

En el listado de campeones de Libertadores y Sudamericana, solo aparecen tres equipos colombianos, Atlético Nacional rey de Sudamérica en 1989 y 2016, con Francisco Maturana y Reinaldo Rueda como entrenadores; mientras que Once Caldas lo consiguió en 2004 bajo la dirección de Luis Fernando Montoya. Como único campeón de la otra mitad de la gloria está Santa Fe que lo logró en 2015.

Desde entonces, el dominio de las competencias en Sudamérica ha sido para los clubes brasileños en siete años consecutivos en Copa Libertadores, mientras que en la Sudamericana han ganado argentinos, ecuatorianos y brasileños desde 2016 hasta la actualidad.

¿Cómo se reparten los cupos internacionales en Colombia?

Colombia tiene cuatro cupos a Libertadores. Los dos primeros son para los campeones de cada semestre del año. Los restantes se reparten por reclasificación.

Por el momento, solo dos cuadros criollos tienen cupo fijo en el torneo del próximo año: Santa Fe y DIM.

Los bogotanos aseguraron entrar a la fase de grupos tras ser campeones del primer semestre; mientras que el Poderoso aseguró su cupo a la ronda previa de clasificación tras quedar segundo en la reclasificación con 92 puntos, detrás del Tolima que tiene 94 unidades.

El campeón entre Junior y Tolima también tendrá su cupo a Copa Libertadores a la fase de grupos y el perdedor irá también a Libertadores, pero a la fase previa.

A Copa Sudamericana van el campeón de la Copa Sudamericana y los tres equipos de la reclasificación que no tengan cupo a Libertadores, por ello, en esta lista de opcionados están Nacional y Junior si no son campeones de Copa y Liga, América de Cali y Bucaramanga, pero todo se definirá tras las finales de este martes y miércoles.

Cabe aclarar que, Atlético Nacional, siendo campeón o por reclasificación estaría en Sudamericana, pero, si el campeón de la Liga es Deportes Tolima, se abriría una opción para que el verde paisa vaya a la Libertadores por reclasificación.

Todo quedará claro con el final de la Liga y la Copa que terminan este martes y miércoles.

