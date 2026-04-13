¿Quién era Alonso “Pocillo” López, el exfutbolista colombiano que murió a los 69 años?

El 27 de mayo de 1956 nació Alonso López Palacio, más conocido como “Pocillo”, un hombre que desde su niñez sabía que su futuro estaba en una cancha de fútbol. Siendo un adolescente le dijo a su familia que quería dedicarse al balompié, abandonó los estudios y se mudó a Bogotá en búsqueda de oportunidades.

Las canchas de La capital fueron los escenarios que forjaron al joven Alonso. Establecido en el barrio La Estrada del occidente de la ciudad, “Pocillo” fue contactado por Gonzalo “Chalo” González, quien era jugador de Millonarios y lo acercó a las divisiones menores del club.

López llegó siendo volante mixto; sin embargo, cuando ascendió al profesionalismo en 1974, fue reubicado a la banda izquierda como marcador. Con el paso del tiempo se consolidó allí, y se convirtió en un ícono azul como lateral. En 1978 consiguió ser campeón del torneo colombiano con Millonarios y en 1981 logró la Copa Colombia con el DIM, sus dos únicos títulos como profesional.