Varias futbolistas viven un drama luego de que sus clubes les cancelaran el contrato, tras conocer que no habrá Liga femenina. Carolina Arbeláez, capitana de Nacional, reconoció que a la fecha ella y las demás integrantes del club están sin contrato. Sin embargo, explicó que tiene pendiente una reunión con Emilio Gutiérrez que no se ha podido realizar por las ocupaciones de ambos, y subrayó que no tiene duda de que el club muy pronto tendrá un equipo acorde a la grandeza de esta institución. Entre tanto, el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún, manifestó que la entidad “no tiene jugadoras, ellas pertenecen a los clubes”, luego de que este medio le preguntara si iban a tener un subsidio para las futbolistas de la Tricolor que quedaban sin vinculación laboral, pues los viáticos que reciben en las concentraciones de microciclos y partidos amistosos no son suficientes.