¿Jeque árabe haría megaoferta para comprar el Barcelona? En España crece este rumor

Según reveló el periodista François Gallardo, del programa El Chiringuito, en España, existe el interés de un príncipe árabe por comprar el Barcelona; según el rumor, la oferta por el club catalán alcanzaría los 10 billones de euros.
El rumor menciona que, Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudita, sería el responsable de la oferta para comprar el Barcelona, que atraviesa por un mal momento económico, ya que desde España se habla de una deuda que supera los 2.500 millones de euros, una cantidad que limita su capacidad de maniobra en el mercado de fichajes.