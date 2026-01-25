Así se vivió el primer partido profesional en el estadio Cincuentenario, Águilas Doradas estrenó su nuevo nido

El reloj marcaba las 3:00 de la tarde. El sol brillaba en todo su esplendor y una suave brisa soplaba mientras, en las afueras del estadio Cincuentenario, tres largas filas daban fe de la positiva respuesta de los aficionados al llamado de las Águilas en su “nuevo nido”.
Animados por la idea de ver fútbol profesional, los hinchas fueron llegando paulatinamente; algunos en metro, otros en bus urbano, taxi o incluso caminando desde los barrios cercanos al escenario deportivo. Los jugadores también aprovecharon el metro: tras encontrarse en la estación Exposiciones con cuerpo técnico y directivos, abordaron el sistema para llegar al estadio. Desde ese momento comenzó la interacción con los seguidores, una experiencia que, seguramente, ni los futbolistas ni los aficionados olvidarán.