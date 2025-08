¿A qué se debe la cantidad de expulsiones en el segundo semestre de 2025 en el fútbol colombiano?

Tres son los equipos con mayor número de expulsiones en Liga como en Copa: Independiente Medellín , Atlético Nacional y Deportivo Pereira , con 5 cada uno para ambas competencias. Los únicos elencos que no han sumado rojas en ninguno de los dos torneos son Unión Magdalena y Once Caldas.

Aunque a ciencia cierta no se sabe si hay una única razón en el aumento de expulsiones, el gran debate se centra en por qué en algunas ocasiones una falta es roja y en otras no lo es.

Aunque el árbitro Carlos Betancur y el VAR consideraron que no era razón para expulsión, “porque no lo alcanzó a pisar del todo y con suficiente potencia”, los hinchas y el cuadro rojo, en especial su DT Alejandro Restrepo, quedaron extremadamente molestos.

Para Gutiérrez, la intención siempre será que los árbitros trabajen en torno al reglamento y busquen una uniformidad de actos. Sin embargo, dice, es imposible que de alguna manera los árbitros no sean susceptibles a sus propias percepciones de juego. “La unificación de criterios se ha venido fortaleciendo mediante planes de capacitación estructurados por la Comisión Arbitral Nacional. A pesar de ello, el factor humano genera variabilidad interpretativa. Se propone ampliar la formación a otros actores del fútbol (entrenadores, jugadores, periodistas) para que comprendan las consideraciones técnicas detrás de cada decisión, entendiendo que similitud aparente no implica igualdad técnica”.

Gutiérrez opina que este no sería el caso. “A mi criterio, no. Las expulsiones obedecen a acciones concretas de los jugadores que infringen el reglamento con entradas desmedidas, codazos, patadas o agresiones. No hay evidencia que relacione la actuación arbitral con apuestas. El juzgamiento se basa en hechos objetivos, protocolos y evaluación técnica, no en supuestos externos.”