¿Por qué decirle sí o no a la Dimayor?

Puntos a favor

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena , no le dio un tiempo específico a la decisión final sobre esta propuesta, pero dijo que la analizarán con pinzas y la determinación llegará sin afanes. “Lo que predomina es la salud y no hay duda de que hay que trabajar con Dimayor para hallar las vías que le brinden respiro al fútbol, pero la situación será puesta en consideración de los científicos”.

El directivo también entregó detalles respecto a una carta de intención que se firmó para que, en caso de que el Gobierno acepte la propuesta y se retome el torneo, se contrate una empresa que ha sido líder a nivel mundial en deporte y salud para que esta se encargue de todos los protocolos de sanidad. Se trata de la compañía canadiense Athletics and Health Solutions Inc.

Lo que no le favorece

“En Colombia todavía no se hacen las suficientes pruebas diarias para detectar la covid-19, y sería de gran ayuda que el dinero que puede gastar el fútbol en una firma para las pruebas a los jugadores, se gastara para analizar resultados en el país”.

Al respecto, el médico de Atlético Nacional, Nelson Rodríguez , explica por qué los futbolistas son propensos a los virus, al señalar que “todo deportista de alto rendimiento es sensible a las infecciones por muchas razones. Cuando desarrollan un ejercicio de alta intensidad, disminuye el conteo y la actividad de los glóbulos blancos de manera transitoria; por eso es que los futbolistas adquieren infecciones de vías respiratorias altas y esto se presenta por la cercanía de otros compañeros. Hay un contacto y si el otro tose o respira hay transmisión de las gotas de saliva”.

Entre las trabas que puede encontrar el fútbol para su regreso está la posición del Gobierno que considera que este deporte no es una prioridad en la actual emergencia sanitaria y así lo ha reiterado el presidente Iván Duque .

En diciembre del año pasado, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez (foto), lanzó la siguiente frase refiriéndose a la posibilidad de que, a través de la reforma tributaria, se lograra transmitir un partido de la A y otro de la B, gratis: “Yo hablé con el ministro de Hacienda y si hoy es el fútbol (al que le toca ser gratuito), mañana será el cine y luego el teatro; la verdad es que esto es una empresa privada, así que solo es que me digan a dónde les mando la factura y se les pasa. Si es al Gobierno, a ellos será”. Ese comentario no cayó bien, y el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, así lo asegura: “Fueron declaraciones desafortunadas sobre un deporte que tiene que ser colaborativo. Es normal que toda empresa privada tenga intereses, pero una respuesta así al Gobierno, al Presidente y al Ministro no fue la más acertada”.