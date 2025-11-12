Este es el grupo de jugadores que llevó a Jaguares de Córdoba de vuelta a la Primera A

El regreso de Jaguares de Córdoba a la Liga BetPlay Dimayor emerge tras un año de reestructuración, constancia y decisiones acertadas que lo llevaron a dominar con solvencia la tabla de reclasificación del torneo de ascenso. Álvaro Hernández, director técnico de los cordobeses, nunca se sintió derrotado y su paso por la B fue el momento perfecto para volver más fuertes.
Le contamos cómo fue la campaña del equipo para lograr este retorno, el perfil de sus piezas clave y el porqué de un renovado salto de calidad.