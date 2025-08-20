x

Goles son amores: el Pibe Valderrama volvió a pedir a Dayro Moreno para la Selección Colombia

En redes los usuarios también opinaron, algunos están a favor de llevar al goleador para los duelos de Eliminatorias.

  • El delantero Dayro Moreno, nacido en Chicoral, Tolima, ajusta 370 goles en su carrera profesional y es el máximo artillero del fútbol nacional. FOTO EC
    El delantero Dayro Moreno, nacido en Chicoral, Tolima, ajusta 370 goles en su carrera profesional y es el máximo artillero del fútbol nacional. FOTO EC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
20 de agosto de 2025
bookmark

Los dos goles de Dayro Moreno para la victoria del Once Caldas como visitante ante Huracán 1-3, además de dejar al delantero, nacido en Chicoral, Tolima, como máximo artillero de la Sudamericana, con ocho goles, volvió a revivir el debate de Selección Colombia.

En una publicación en redes sociales, dónde exaltaban el aporte de Dayro con sus goles para la clasificación del Once Caldas a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, uno de los comentarios que más llamó la atención fue de Carlos El Pibe Valderrama quien volvió a reclamar una oportunidad para el goleador en la Selección.

Dayro, quien ya hizo parte de la Tricolor para las eliminatorias de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, ajustando ocho partidos en esta competencia, no ha vuelto a ser llamado a la Selección a pesar de sus goles.

Algunos argumentan que, las declaraciones de Dayro quien siempre se ha mostrado a favor de la rumba, la noche y el licor, hacen que el jugador no sea elegible para el técnico Néstor Lorenzo por temas de ejemplo y disciplina, otros opinan que es el goleador que la Selección necesita, ya que ha dejado escapar puntos importantes en la Eliminatoria por falta de efectividad.

Moreno es el máximo goleador del fútbol colombiano y ajusta 370 anotaciones en su carrera, superando a Falcao García, quien pasó por Millonarios y registra 356 tantos.

Colombia, que ocupa la casilla sexta de la Eliminatoria con 22 puntos, ajusta cinco partidos sin ganar (dos derrotas y tres empates), lo que lo tiene en la cuerda floja para alcanzar el cupo directo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

A la Tricolor le restan los duelos ante Bolivia en el Metropolitano, el 4 de septiembre, y la visita a Venezuela, el 9 del mismo mes.

La Eliminatoria es liderada por Argentina con 35 puntos, seguido por Ecuador y Brasil que tienen 25, Uruguay y Paraguay con 24.

