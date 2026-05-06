Hora y dónde ver Bayern Múnich-PSG por la semifinal de la Champions League este miércoles

El día llegó, este miércoles se definirá el otro finalista de la Champions League para medirse ante Arsenal por el título el próximo 30 de mayo, con el duelo entre Bayern Múnich-PSG.

El compromiso que se disputará desde las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, se podrá ver en el país a través de Espn y Disney +.

La pregunta que todos se hacen es, ¿podrá el Bayern Múnich remontar ante el PSG en semifinales de la Champions, después del 5-4 de la ida? La respuesta, dependerá de su estrella Harry Kane (54 goles en todas las competiciones esta temporada), pero también de sus dos escuderos de lujo: Luis Díaz y Michael Olise.

Esos dos hombres brillaron en el primer asalto en el Parque de los Príncipes, firmando un tanto cada uno. Díaz y Olise hicieron mucho daño, algo que Luis Enrique tendrá que tener en cuenta para defender en Múnich la corta ventaja conseguida en el vibrante partido de ida de París.

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En noviembre, Díaz fue el verdugo del PSG con un doblete para la victoria 2-1 en París, en la fase regular de esta misma Champions. Y la semana pasada, el guajiro fue el autor del 5-4, un tanto valioso para el Bayern de cara al partido de vuelta, culminando la reacción del campeón alemán.

“Esos dos extremos, Luis Díaz y Olise... ¿pero de dónde salen esos jugadores? Nos ha costado mucho contra ellos”, admitió el entrenador español después de la ida.

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Lucho Díaz es un hombre de la total confianza de Vincent Kompany. Los números del atacante de Barrancas esta temporada hablan por sí solos: implicado de manera directa (autor del gol o del pase del mismo) en 47 ocasiones, con un saldo de 26 tantos y 21 asistencias. En la Champions suma este curso 7 goles y 4 asistencias.