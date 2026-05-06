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Hora y dónde ver Bayern Múnich-PSG por la semifinal de la Champions League este miércoles

El colombiano Luis Díaz sería titular, sus cifras con el cuadro alemán son brillantes. Lo que usted debe saber sobre este juego.

  • Luis Díaz sería titular con el Bayern Múnich en el duelo de este miércoles ante PSG por la vuelta de la semifinal de la Champions. FOTO TOMADA X @FCBayern
    Luis Díaz sería titular con el Bayern Múnich en el duelo de este miércoles ante PSG por la vuelta de la semifinal de la Champions. FOTO TOMADA X @FCBayern
Agencia AFP
hace 2 horas
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El día llegó, este miércoles se definirá el otro finalista de la Champions League para medirse ante Arsenal por el título el próximo 30 de mayo, con el duelo entre Bayern Múnich-PSG.

El compromiso que se disputará desde las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, se podrá ver en el país a través de Espn y Disney +.

La pregunta que todos se hacen es, ¿podrá el Bayern Múnich remontar ante el PSG en semifinales de la Champions, después del 5-4 de la ida? La respuesta, dependerá de su estrella Harry Kane (54 goles en todas las competiciones esta temporada), pero también de sus dos escuderos de lujo: Luis Díaz y Michael Olise.

Esos dos hombres brillaron en el primer asalto en el Parque de los Príncipes, firmando un tanto cada uno. Díaz y Olise hicieron mucho daño, algo que Luis Enrique tendrá que tener en cuenta para defender en Múnich la corta ventaja conseguida en el vibrante partido de ida de París.

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En noviembre, Díaz fue el verdugo del PSG con un doblete para la victoria 2-1 en París, en la fase regular de esta misma Champions. Y la semana pasada, el guajiro fue el autor del 5-4, un tanto valioso para el Bayern de cara al partido de vuelta, culminando la reacción del campeón alemán.

“Esos dos extremos, Luis Díaz y Olise... ¿pero de dónde salen esos jugadores? Nos ha costado mucho contra ellos”, admitió el entrenador español después de la ida.

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Lucho Díaz es un hombre de la total confianza de Vincent Kompany. Los números del atacante de Barrancas esta temporada hablan por sí solos: implicado de manera directa (autor del gol o del pase del mismo) en 47 ocasiones, con un saldo de 26 tantos y 21 asistencias. En la Champions suma este curso 7 goles y 4 asistencias.

Pero la temporada del Bayern no se explicaría sin un tercer hombre del ataque del equipo, Michael Olise, la revelación de esta campaña 2025-2026 en el Allianz Arena. El jugador nacido hace 24 años en Londres, pero de nacionalidad francesa, ha marcado 21 goles entre todos los torneos en los que el Bayern está en liza esta campaña, aunque ha deslumbrado especialmente como asistente, con 31 pases de gol.

Vincent Kompany está dichoso con Lucho Díaz. Este miércoles, con el colombiano, esperan lograr una nueva victoria. FOTO: redes sociales
Vincent Kompany está dichoso con Lucho Díaz. Este miércoles, con el colombiano, esperan lograr una nueva victoria. FOTO: redes sociales

En la Liga de Campeones también ha asumido las responsabilidades con asombrosa madurez (5 goles, 7 asistencias). “Es un jugador fuera de serie”, dijo el exfutbolista francés Christophe Dugarry a la televisión RMC Sport al analizar el partido de ida de esta semifinal de Champions.

“Voy a ir quizás un poco más lejos, creo que hay algo de Zizou (Zinedine Zidane) en él por su manera de ser algo despreocupado, de controlar el balón, jugador con el cuerpo, moverse entre líneas, por su visión de juego...”, continuó el exdelantero.

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Semifinal de la Champions League: dos nóminas llenas de estrellas y jugadores top

Pero si el Bayern tiene a Kane, Díaz y Olisé, el PSG cuenta en sus filas con un tridente de lujo: Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Vitihna, quienes aseguran duelos de fantasía en este encuentro.

Dembélé, de 28 años, lleva 6 goles y 2 asistencias en 11 partidos en la actual Champions. El portugués Vitinha suma 6 tantos y un pase gol en 15 presencias, en tanto que Doué, con 5 anotaciones y 4 asistencias, es otro de los destacados del vigente campeón de Europa.

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Según la Uefa, París y Bayern son los elencos más goleadores de la Champions de esta campaña, con 43 y 42, en su orden. “Es la primera vez en la historia que dos clubes diferentes superan los 40 goles cada uno en una misma edición”. El Barcelona tiene el récord con 45 en 1999/2000.

Por donde se mire, una nueva oda de fútbol puede esperarse en el juego definitivo entre alemanes y franceses.

Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora juega Bayern vs PSG en Colombia?
El partido se disputa a las 2:00 p. m. hora Colombia.
¿Dónde ver Bayern vs PSG en vivo?
Se puede ver por ESPN y la plataforma Disney+.
¿Qué resultado necesita el Bayern para clasificar?
Tras perder 5-4 en la ida, el Bayern Múnich necesita ganar por dos goles de diferencia para avanzar directamente. Si gana por un solo gol (ej. 1-0 o 2-1), el partido irá a la prórroga, ya que el gol de visitante ya no tiene valor extra.

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