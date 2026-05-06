Estado en pleno exige liberación de funcionarios del CTI: Un año secuestrados y sometidos a “juicio revolucionario”

Varias instituciones y autoridades del Estado se sumaron al llamado urgente por la liberación de cuatro funcionarios que permanecen secuestrados por el ELN, en un pronunciamiento conjunto en el que se insiste en la necesidad de respetar su vida y su libertad.
Según el grupo armado, dos agentes del CTI de la Fiscalía y dos policías de la DIJIN permanecerán privados de la libertad durante varios años bajo una supuesta “prisión revolucionaria”, una decisión que ha sido ampliamente cuestionada por autoridades y organismos humanitarios.
En un acto reprochable, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, integrantes de la Policía adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), fueron “sentenciados” a 60 y 55 meses, respectivamente. A ellos se suman Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes recibieron una pena de 36 meses de prisión.